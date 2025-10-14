Nie tylko Benfica. Benzema z kolejną opcją powrotu do Europy

Karim Benzema ma coraz więcej opcji powrotu do europejskiego futbolu. Jakiś czas temu pisano o Benfice. Teraz serwis Fotomac informuje, że napastnika chce Fenerbahce.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Fenerbahce chce sprowadzić Karima Benzemę

Karim Benzema w lipcu 2023 roku opuścił Real Madryt. Francuz zdecydował się pójść za trendem i wybrał ofertę z Arabii Saudyjskiej, podpisując kontrakt z Al-Ittihad. Niespodziewanie w poprzednim sezonie doprowadził zespół do mistrzostwa Saudi Pro League. W rozgrywkach ligowych zdobył 21 goli w 29 meczach, dokładając do tego 9 asyst.

Ostatnio coraz częściej można przeczytać, że Benzema niebawem wróci do europejskiego futbolu. Z gwiazdą miał kontaktować się Jose Mourinho. Portugalczyk niedawno został trenerem Benfiki i chciałby znów współpracować z napastnikiem.

Benfica i Portugalia to tylko jedna z opcji na przyszłość. Z informacji serwisu Fotomac wynika, że Benzema trafił na listę życzeń Fenerbahce. Klub ze Stambułu rozgląda się za nową dziewiątką, a Francuz ma być jednym z głównych kandydatów. Warto odnotować, ze turecki zespół przejawiał także zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do transakcji miałoby dojść już w styczniu.

Co ciekawe Fenerbahce to klub, w którym do niedawna pracował Mourinho. Można zatem przypuszczać, że The Special One jest osobą, która wymyśliła pomysł sprowadzenia 37-latka do Stambułu. W trwającym sezonie Benzema zagrał w 4 meczach i zdobył 3 gole.