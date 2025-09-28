Mourinho rozmawiał z gwiazdą. Benfica blisko wielkiego transferu

Jose Mourinho pracuje nad wielkim transferem do Benfiki. Z informacji dziennika Marca, wynika, że blisko powrotu do Europy jest Karim Benzema. Francuz gra aktualnie w saudyjskim Al-Ittihad.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Karim Benzema jest blisko powrotu do Europy. Rozmawiał z Mourinho

Jose Mourinho w połowie września wrócił po dwudziestu pięciu latach do Benfiki. The Special One zastąpił na stanowisku zwolnionego z powodu niesatysfakcjonujących wyników Bruno Lage. Pracę w Lizbonie rozpoczął od dwóch zwycięstw i jednego remisu. Aktualnie z dorobkiem 17 punktów podopieczni charyzmatycznego trenera zajmują 3. miejsce w tabeli.

Mourinho od razu zabrał się do pracy nie tylko na boisku treningowym. Okazuje się, że Portugalczyk chce sfinalizować wielki transfer z udziałem byłego gwiazdora Realu Madryt. Co więcej, wykonał w tym kierunku konkretne działania.

Jak podaje Marca ostatnio doszło do kontaktu na linii Mourinho – Benzema. Obaj mieli rozmawiać przez telefon, czego skutkiem była zmiana nastawienia napastnika do zmiany klubu. Podobno francuski piłkarz jest otwarty na powrót do Europy w styczniu. „Karim Benzema jest bliżej powrotu do Europy, niż wielu mogłoby przypuszczać. Jeśli transfer dojdzie do skutku, nastąpi to w zimowym oknie transferowym” – pisze Jose Felix Diaz na łamach dziennika Marca.es.

Benzema aktualnie gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie broni barw Al-Ittihad. Łącznie w saudyjskim klubie rozegrał 65 spotkań, w których zdobył 41 goli i zaliczył 17 asyst. W poprzednim sezonie razem z zespołem sięgnął po niespodziewane mistrzostwo Saudi Pro League.