Lewandowski trafił na listę życzeń. Chce go krajowy gigant

Robert Lewandowski prawdopodobnie opuści FC Barcelonę wraz z zakończeniem sezonu. Jak donosi serwis sporx.com reprezentant Polski trafił na listę życzeń kolejnego klubu. Oprócz włoskiego Milanu napastnika chce także Fenerbahce.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na liście życzeń Fenerbahce

Robert Lewandowski rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w FC Barcelonie. Ostatnio hiszpańskie media przekazały, że Duma Katalonii nie przedłuży z nim kontraktu. Obecna umowa napastnika wygasa z końcem czerwca. Warto dodać, że w klubie gra od lipca 2022 roku.

Ze względu na plotki o braku przedłużenia kontraktu, media łączą go z wieloma klubami. Regularnie wraca temat gry w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych. Ponadto coraz częściej Lewandowski jest przymierzany do włoskiego giganta – AC Milan.

Gdzie w przyszłym sezonie będzie grał Robert Lewandowski? w Saudi Pro League

w MLS

w FC Barcelonie

w AC Milan

w Fenerbahce

w innym klubie w Saudi Pro League 3%

w MLS 10%

w FC Barcelonie 21%

w AC Milan 14%

w Fenerbahce 7%

w innym klubie 45% 29+ Votes

Okazuje się, że Milan oraz kluby z Saudi Pro League to tylko część potencjalnych kierunków dla kapitana reprezentacji Polski. Nowe informacje ws. przyszłości 37-latka przekazał serwis sporx.com. Zdaniem tureckich mediów o Lewandowskim myśli Fenerbahce. Klub ze Stambułu nie jest zadowolony z dyspozycji Youssefa En-Nesyriego, więc rozgląda się za nowym napastnikiem.

Fenerbahce, a konkretnie prezydent klubu Sadettin Saran chce zrobić wszystko, aby ściągnąć piłkarza Barcelony. Mimo zaawansowanego wieku Lewandowski to wciąż napastnik światowej klasy, który gwarantuje wiele goli. Źródło przekonuje, że Polak ma otrzymać propozycję dwuletniego kontraktu. Warto przypomnieć, że Żółte Kanarki były zainteresowane piłkarzem w 2010 roku, gdy grał w Lechu Poznań.

W Stambule miałby okazję dzielić szatnię z innym reprezentantem Polski. Zawodnikiem klubu jest Sebastian Szymański, który jest jednym z liderów zespołu. Były szkoleniowiec Fenerbahce – Jose Mourinho – miał o pomocniku bardzo dobre zdanie, często chwaląc go publicznie.