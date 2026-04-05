Liverpool szykuje bombę transferową. Opracował plan

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Nicolo Barella przymierzany do Liverpoolu

Liverpool spisuje się poniżej oczekiwań w obecnym sezonie, co może doprowadzić do zmian w składzie drużyny Czerwonych. Angielski klub najprawdopodobniej będzie aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że w zespole The Reds wzmocniona zostanie druga linia, tym bardziej że Alexis Mac Allister oraz Dominik Szoboszlai są łączeni z potencjalną przeprowadzką do Realu Madryt.

Jak przekazał serwis „InterLive.it”, poważnym kandydatem do przenosin na Anfield Road jest Nicolo Barella, którego wycenia się na około 60 milionów euro. Liverpool widziałby włoskiego pomocnika w swoich szeregach i opracował już plan na jego sprowadzenie.

Według wspomnianego źródła włodarze z Merseyside są gotowi zaoferować Interowi Mediolan kilku swoich piłkarzy, aby obniżyć kwotę transakcji, rozważając między innymi włączenie do operacji Federico Chiesy czy wypożyczenie Giovanniego Leoniego.

Barella z powodzeniem występuje w barwach zespołu Nerazzurrich od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza z Cagliari Calcio. Początkowo grał na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za łącznie 45 milionów euro. 70-krotny reprezentant Włoch w koszulce mediolańskiej drużyny rozegrał dotąd 327 meczów, zdobył 26 bramek i zanotował 68 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.