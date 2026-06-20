Juventus rozgląda się za transferami. Jeden z ich tropów prowadzi do Holandii. Na celowniku Starej Damy znalazł się Ricardo Pepi z PSV Eindhoven - przekazuje "Tuttosport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ricardo Pepi pod obserwacją Juventusu

Juventus od wielu tygodni rozgląda się za snajperem. Wydawało się, że Stara Dama pozyska już Alexandra Sorlotha. Temat Norwega jednak nie jest jeszcze dopięty, a władze włoskiego klubu szukają innych opcji. Z informacji przekazanych przez „Tuttosport” dowiadujemy się, że trop Turyńczyków prowadzi do Holandii. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ricardo Pepi z PSV Eindhoven.

Amerykanin na ten moment jest jedynie brany pod uwagę przez Juventus. Klub z Serie A nie wykonał jeszcze żadnych kroków dążących do transferu i tak może się skończyć. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na radarze Bianconerich znajduje się także Omar Marmoush. Luciano Spalletti oczekuje, że Turyńczycy pozyskają nowego napastnika, więc władze ostro nad tym pracują.

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Ricardo Pepi może latem zaliczyć transfer do lepszego zespołu. Reprezentant USA ma za sobą świetny sezon w PSV Eindhoven. Zawodnik liczy także, że trwający mundial pomoże mu znaleźć nowego pracodawcę. Czas pokaże, czy amerykański napastnik w tym okienku transferowym opuści holenderski zespół.

W obecnym sezonie Ricardo Pepi w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce PSV Eindhoven. Reprezentant USA zdołał zgromadzić na koncie aż 19 trafień, a także zaliczył dwie asysty.