Man United blisko hitowego transferu. Skrzydłowy na radarze giganta

Manchester United może otrzymać poważny impuls w walce o Crysencio Summerville'a z West Hamu. Jak informuje "Football Insider", szanse na transfer skrzydłowego na Old Trafford wyraźnie wzrosły.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Crysencio Summerville przymierzany do Manchesteru United

Manchester United poszukuje skrzydłowego przed nadchodzącym sezonem Premier League. Michael Carrick konsekwentnie buduje kadrę, która ma walczyć nie tylko o czołowe miejsca w lidze, ale również skutecznie rywalizować w Lidze Mistrzów. Jednym z zawodników znajdujących się w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów jest Crysencio Summerville z West Hamu United.

Jak donoszą angielskie media, szanse na transfer holenderskiego skrzydłowego na Old Trafford wyraźnie wzrosły. Wszystko za sprawą trudnej sytuacji finansowej West Hamu, który po spadku z Premier League znalazł się pod ogromną presją. Młoty pilnie potrzebują zbilansować budżet.

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24-letni reprezentant Holandii trafił do West Hamu z Leeds United w 2024 roku. Jego pierwszy sezon w londyńskim klubie był trudny, głównie z powodu problemów zdrowotnych. W minionych rozgrywkach Holender zdołał jednak odbudować swoją pozycję i ponownie pokazać duży potencjał. W 34 spotkaniach zdobył siedem bramek oraz zanotował pięć asyst.

Notowania Summerville’a wzrosły również po udanym początku mistrzostw świata. Skrzydłowy bardzo dobrze zaprezentował się w meczu reprezentacji Holandii przeciwko Japonii, kiedy to trafił do siatki. Summerville pozostaje także na radarze Paris Saint-Germain oraz Milanu. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia Summerville’a na 35 milionów euro. Kontrakt Holendra wygasa z końcem czerwca 2029 roku.