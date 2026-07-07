Wisła Płock stawia na doświadczonego ligowca. Transfer niemal dopięty

Wisła Płock dopina kolejny ciekawy transfer. Dołączy do niej zawodnik dobrze znany na polskich boiskach - Adam Radwański. Portal "Meczyki" informuje, że sprawa jest już przesądzona.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Adam Radwański i Antonio Milić

Wisła sprowadza piłkarza, którego Zagłębie pożegnało

Wisła Płock w ostatnich tygodniach przeszła prawdziwą rewolucję w gabinetach. Straciła przede wszystkim trenera Mariusza Misiurę, który skusił się na propozycję z Motoru Lublin. Nafciarzy będzie natomiast prowadził teraz Adam Majewski. Klub nie próżnuje też na rynku transferowym – jego ruchy ewidentnie sugerują, że stawia na zawodników ogranych na poziomie Ekstraklasy. Do tej pory Wisłę wzmocnili Patryk Kun, Marcin Flis oraz Olaf Kobacki.

Do Płocka wkrótce przeniesie się kolejne znane polskie nazwisko. Portal „Meczyki” informuje, że jeszcze w tym tygodniu dopięty zostanie transfer Adama Radwańskiego. Bliżej weekendu ten ruch mają zatwierdzić miejscy działacze.

Radwański ma za sobą niezły sezon, zwieńczony czterema bramkami i sześcioma asystami w 31 ligowych występach. Balansował między pierwszą jedenastką i ławką rezerwowych, ale był oczywiście istotną postacią w drużynie Leszka Ojrzyńskiego. Mimo tego, Zagłębie Lubin nie zdecydowało się przedłużyć z nim wygasającej umowy. Z okazji korzysta Wisła, która lada moment sprowadzi go w ramach wolnego transferu.

28-letni Radwański w przeszłości miał już okazję występować dla Wisły Płock. Jest jej wychowankiem, choć w pierwszej drużynie wcześniej się nie przebił – rozegrał tylko dwa mecze, a po serii wypożyczeń przeniósł się w 2019 roku do Widzewa Łódź.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie