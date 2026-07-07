Motor Lublin potwierdził czwarty transfer. Solidne wzmocnienie

Motor Lublin dokonał kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem. Do zespołu dołączył Makan Aiko, który podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Makan Aiko zasilił szeregi Motoru

Motor Lublin tego lata nie próżnuje na rynku transferowym. Klub z Lubelszczyzny przechodzi sporą przebudowę pod wodzą nowego trenera Mariusza Misiury. Do zespołu dołączyli już r, Mateusz Łęgowski oraz Mihai Popa.

Z drużyną pożegnał się natomiast Bright Ede. 19-letni środkowy obrońca został sprzedany do Deportivo La Coruna za sześć milionów euro, a dodatkowy milion może jeszcze trafić do Motoru w ramach bonusów. Transfer utalentowanego defensora był jednym z najważniejszych wydarzeń tego lata dla lubelskiego klubu.

Teraz Motor poinformował o pozyskaniu Makana Aiko. Francuski skrzydłowy dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku. W umowie zawarto również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

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Aiko ostatnie pół roku spędził w Portugalii, gdzie reprezentował barwy CD Tondela. Francuz rozegrał dla tego zespołu 18 spotkań, zdobywając jedną bramkę oraz notując dwie asysty. Wcześniej występował w holenderskiej Eredivisie, gdzie był zawodnikiem Fortuny Sittard.

Nowy zawodnik Motoru ma również doświadczenie zdobyte we Francji. Przez kilka lat był związany z Le Mans, w którego barwach rozegrał łącznie 65 spotkań. Co ciekawe, w ostatnim czasie pojawiały się informacje, że zainteresowanie Aiko wykazywała również Wisła Kraków. Ostatecznie to jednak Motor przekonał zawodnika do podpisania kontraktu.

Motor liczy, że jego największe atuty – szybkość, dynamika oraz umiejętność gry jeden na jednego – pomogą zespołowi w realizacji celów w Ekstraklasie. Aiko jest zawodnikiem wszechstronnym. Może występować zarówno na lewym skrzydle, jak i za plecami napastnika.