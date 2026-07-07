Motor Lublin potwierdził czwarty transfer. Solidne wzmocnienie

18:15, 7. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin dokonał kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem. Do zespołu dołączył Makan Aiko, który podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.

Piłkarze Motoru Lublin
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Makan Aiko zasilił szeregi Motoru

Motor Lublin tego lata nie próżnuje na rynku transferowym. Klub z Lubelszczyzny przechodzi sporą przebudowę pod wodzą nowego trenera Mariusza Misiury. Do zespołu dołączyli już r, Mateusz Łęgowski oraz Mihai Popa.

Z drużyną pożegnał się natomiast Bright Ede. 19-letni środkowy obrońca został sprzedany do Deportivo La Coruna za sześć milionów euro, a dodatkowy milion może jeszcze trafić do Motoru w ramach bonusów. Transfer utalentowanego defensora był jednym z najważniejszych wydarzeń tego lata dla lubelskiego klubu.

Teraz Motor poinformował o pozyskaniu Makana Aiko. Francuski skrzydłowy dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku. W umowie zawarto również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

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Aiko ostatnie pół roku spędził w Portugalii, gdzie reprezentował barwy CD Tondela. Francuz rozegrał dla tego zespołu 18 spotkań, zdobywając jedną bramkę oraz notując dwie asysty. Wcześniej występował w holenderskiej Eredivisie, gdzie był zawodnikiem Fortuny Sittard.

Nowy zawodnik Motoru ma również doświadczenie zdobyte we Francji. Przez kilka lat był związany z Le Mans, w którego barwach rozegrał łącznie 65 spotkań. Co ciekawe, w ostatnim czasie pojawiały się informacje, że zainteresowanie Aiko wykazywała również Wisła Kraków. Ostatecznie to jednak Motor przekonał zawodnika do podpisania kontraktu.

Motor liczy, że jego największe atuty – szybkość, dynamika oraz umiejętność gry jeden na jednego – pomogą zespołowi w realizacji celów w Ekstraklasie. Aiko jest zawodnikiem wszechstronnym. Może występować zarówno na lewym skrzydle, jak i za plecami napastnika.

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