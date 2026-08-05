FC Barcelona blisko transferu. Jasna deklaracja gwiazdora

15:47, 5. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

FC Barcelona finalizuje transfer Joao Cancelo z Al-Hilal. Fabrizio Romano ujawnił, że Portugalczyk jest przekonany do przeprowadzki do Dumy Katalonii.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo chce wrócić do Barcelony

FC Barcelona jest coraz bliżej dopięcia jednego z najważniejszych transferów tego lata. Jak poinformował Fabrizio Romano, w katalońskim klubie panuje pełne przekonanie, że Joao Cancelo zostanie wykupiony z Al-Hilal jeszcze przed zakończeniem letniego okna transferowego. Negocjacje z saudyjskim klubem weszły w decydującą fazę.

Przełom w rozmowach nastąpił w miniony weekend. Barcelona i Al-Hilal znacząco zbliżyły swoje stanowiska, a finalna kwota transferu ma wynieść około 10 milionów euro. Choć do uzgodnienia pozostały ostatnie szczegóły, w obu klubach panuje przekonanie, że transfer niebawem zostanie sfinalizowany.

Portugalski defensor od początku dawał do zrozumienia, że jego jedynym celem jest powrót na Camp Nou. Cancelo nie rozważał innych kierunków i konsekwentnie naciska na władze saudyjskiego Al-Hilal, by umożliwiły szybkie odejście. Zamiast wrócić do treningów po zakończeniu mistrzostw świata, Cancelo trenował indywidualnie w Portugalii. Media z Arabii Saudyjskiej informowały, że jego nieobecność została uzgodniona z klubem.

Hansi Flick osobiście nalegał na pozostawienie Cancelo w katalońskim klubie po zakończeniu wypożyczenia. Niemiecki szkoleniowiec był bardzo zadowolony z postawy doświadczonego defensora podczas drugiej części sezonu 2025/2026. Cancelo wystąpił w 23 spotkaniach, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Portugalczyk ma przede wszystkim rywalizować z Alejandro Balde na lewej obronie, podczas gdy na prawej stronie pierwszym wyborem pozostaną Jules Kounde i Eric Garcia.

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