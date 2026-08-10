Arsenal interesuje się gwiazdorem Chelsea. Możliwy transfer wewnątrz Londynu

Pedro Neto może odejść z Chelsea w letnim okienku transferowym. Jak podaje Simon Phillips, kolejnym klubem zainteresowanym jego usługami jest Arsenal.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Pedro Neto na celowniku Arsenalu

Pedro Neto podczas obecnego letniego okienka transferowego może odejść z Chelsea. 26-letni skrzydłowy jest bowiem łączony z kilkoma europejskimi gigantami. W poprzednich tygodniach mówiło się, że chrapkę na jego sprowadzenie mają między innymi Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, AC Milan oraz Atletico Madryt. Portugalczyk jest więc rozchwytywany na rynku transferowym.

Lista klubów zainteresowanych pozyskaniem Neto stale rośnie i właśnie dołączył do niej Arsenal – podaje w mediach społecznościowych Simon Phillips. Włodarze ze Stamford Bridge są gotowi sprzedać portugalskiego zawodnika, ale pod warunkiem, że na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Sam piłkarz również byłby chętny na spróbowanie nowego wyzwania. Przejście do ekipy Kanonierów byłoby dla niego ciekawą opcją, ponieważ pozostałby w Londynie i mógłby rywalizować z drużyną mistrza Premier League w europejskich pucharach.

Neto reprezentuje barwy Chelsea od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do zespołu The Blues z Wolverhampton Wanderers za 60 milionów euro. Wcześniej występował także w Lazio Rzym oraz Sportingu Braga. W poprzednim sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 10 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 60-70 milionów euro.