FC Barcelona straciła nadzieję. Hitowy transfer nie dojdzie do skutku

FC Barcelona od dawna zabiega o pozyskanie Juliana Alvareza. Kataloński gigant powoli przestaje jednak wierzyć w powodzenie tej transakcji - donosi Carlos Monfort z gazety SPORT.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Media: Julian Alvarez zostanie w Atletico Madryt

FC Barcelona wciąż nie zakontraktowała nowego środkowego napastnika, który ma zająć miejsce Roberta Lewandowskiego. Głównym kandydatem do zastąpienia kapitana reprezentacji Polski w zespole Dumy Katalonii od dawna jest Julian Alvarez, ale rozmowy z Atletico Madryt nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wszystko wskazuje więc na to, że transfer Argentyńczyka może pozostać jedynie w sferze marzeń.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 26-letniego napastnika ujawnił Carlos Monfort z hiszpańskiej gazety „SPORT”. Według wspomnianego dziennikarza FC Barcelona powoli przestaje wierzyć w powodzenie tej transakcji.

Kataloński gigant uważa obecnie, że sprowadzenie Alvareza jest bardzo skomplikowane, a nawet praktycznie niemożliwe. Atletico chce zatrzymać swojego kluczowego zawodnika i nie zamierza zmieniać decyzji, mimo nacisków ze strony samego piłkarza.

Alvarez trafił do Madrytu latem 2024 roku po znakomitym okresie spędzonym w Manchesterze City. Wcześniej wraz z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku. Dotychczas w barwach drużyny Los Rojiblancos rozegrał 106 spotkań, zdobył 49 bramek oraz zanotował 17 asyst, potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie.