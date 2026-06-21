Manchester City osłabi Chelsea? Enzo Maresca poprosił o ten transfer

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Malo Gusto może trafić do Manchesteru City

Enzo Maresca w najbliższym czasie powinien zostać ogłoszony nowym trenerem Manchesteru City, gdzie zastąpi swojego mentora – Pepa Guardiolę. Włoski szkoleniowiec pracuje już nad budową kadry zespołu The Citizens na sezon 2026/2027 i analizuje pozycje wymagające wzmocnień. Jednym z priorytetów może okazać się obsada prawej strony defensywy, ponieważ 46-letni menedżer dostrzega pewne braki w tej strefie boiska. W związku z tym działacze Obywateli rozpoczęli monitorowanie rynku transferowego w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Simon Phillips, na celowniku Manchesteru City znalazł się Malo Gusto. Francuski prawy obrońca jest doskonale znany Enzo Maresce, który miał okazję współpracować z nim podczas pobytu w Chelsea. Włoski trener wysoko ceni umiejętności 23-latka i uważa, że mógłby on wnieść sporo jakości do ekipy z Etihad Stadium. Według doniesień londyński klub nie wyklucza sprzedaży zawodnika, jeśli na Stamford Bridge wpłynie oferta spełniająca oczekiwania finansowe tamtejszych władz.

Jedenastokrotny reprezentant Francji rozegrał dotychczas 134 spotkania w barwach Chelsea, zdobywając trzy bramki i notując siedemnaście asyst. W tym czasie sięgnął również po dwa trofea – Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Wychowanek Olympique’u Lyon uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych bocznych defensorów występujących w Premier League. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 35 milionów euro.

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