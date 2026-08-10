Arsenal zapytał o dostępność Kenana Yildiza. Błyskawiczna odpowiedź Juventusu

Kenan Yildiz wzbudził zainteresowanie Arsenalu, ale Kanonierzy muszą obejść się smakiem. Jak podaje serwis TuttoJuve.com, Juventus odmawia bowiem sprzedaży swojej gwiazdy.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus nie sprzeda Kenana Yildiza

Arsenal podczas obecnego letniego okienka transferowego dążył do pozyskania Viniciusa Juniora. Brazylijski skrzydłowy ostatecznie przedłużył jednak kontrakt z Realem Madryt. Kanonierzy musieli więc skupić się na innych celach transferowych, a na ich radarze znalazł się między innymi Kenan Yildiz. Turecki zawodnik miał być jednym z potencjalnych wzmocnień ofensywy londyńskiego zespołu.

Wygląda jednak na to, że Yildiz również jest poza zasięgiem Arsenalu. Jak podaje włoski serwis „TuttoJuve.com”, mistrz Premier League rzeczywiście skontaktował się z Juventusem w sprawie ewentualnego sprowadzenia 21-letniego atakującego, ale odpowiedź turyńskiego giganta była jednoznaczna.

Stara Dama niedawno przedłużyła umowę ze swoją gwiazdą do 30 czerwca 2030 roku i wiąże z nią przyszłość. Arsenal będzie musiał zatem poszukać innego celu transferowego.

Kenan Yildiz trafił do Turynu w połowie 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayernu Monachium, a rok później awansował do pierwszego zespołu Juventusu. Do tej pory rozegrał 131 spotkań, zdobywając 27 bramek i notując 21 asyst w koszulce ekipy Bianconerich. Według serwisu „Transfermarkt” 31-krotny reprezentant Turcji jest wyceniany na około 75 milionów euro.