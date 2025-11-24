Napoli znalazło zastępcę Kevina De Bruyne. Możliwy zimowy transfer

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli chce pomocnika z Bundesligi

Napoli musi poradzić sobie z długą przerwą Kevina De Bruyne, który przez kontuzję ma pauzować do lutego. W związku z tym klub zaczął poszukiwania zastępcy dla Belga. Antonio Conte potrzebuje kreatywnego pomocnika. Właśnie dlatego według doniesień głównym kandydatem do wzmocnienia zespołu stał się Johan Manzambi. W ostatnim czasie młody piłkarz SC Freiburg regularnie gra w pierwszym składzie.

20-latek ma kontrakt z niemiecką drużyną do 2030 roku i nie ma w niej zawartej klauzuli odstępnego. To oznacza, że choć zawodnik przyciąga zainteresowanie wielu klubów, Freiburg nie musi go sprzedawać i może oczekiwać wysokiej kwoty za swoją młodą gwiazdę.

Pomimo tego Napoli wierzy, że ruch jest możliwy, jeśli Manzambi będzie chciał spróbować swoich sił we Włoszech. Klub z Serie A wciąż monitoruje jego sytuację. Włosi mają oczywiście zamiar sprowadzić nowego pomocnika w zimowym okienku transferowym.

Na liście życzeń ekipy z Neapolu znajduje się także Kobbie Mainoo. Decyzja na kogo zdecyduje się postawić klub, powinna zapaść w najbliższym czasie. W końcu do stycznia pozostał już tylko nieco ponad miesiąc.

