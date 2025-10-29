Kevin De Bruyne doznał kontuzji, która wyeliminuje go z gry na kilka tygodni. O szczegółach przerwy w grze Belga nowe informacje przekazała "La Gazzetta dello Sport".

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne poza grą do lutego

Kevin De Bruyne został sprowadzony latem do SSC Napoli, aby pomóc drużynie w walce o obronę mistrzowskiego tytułu. Chociaż to wciąż jest możliwe, drużyna Antonio Conte przez długi czas będzie musiała radzić sobie bez doświadczonego gracza. Konkretne wieści przekazała „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło podało, że doświadczony pomocnik, który doznał kontuzji w trakcie spotkania ósmej kolejki Serie A przeciwko Interowi Mediolan, będzie poza grą co najmniej do lutego. Wcześniej klub z Neapolu poinformował, że zawodnik przeszedł operację w Antwerpii. De Bruyne doznał urazu zerwania mięśnia dwugłowego w prawym udzie. Aktualnie piłkarz będzie musiał skoncentrować się na procesie rehabilitacji.

W tej kampanii belgijski zawodnik wystąpił jak dotąd w 11 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył dwa kluczowe podania.

34-letni piłkarz trafił do Napoli latem na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City. De Bruyne związał się z nowym klubem kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2027 roku. Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 20 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższy weekend Partenopei rozegrają spotkanie ligowe z Como. Mecz odbędzie się w sobotę, 1 listopada, o godzinie 18:00. Napoli przystąpi do tej potyczki w roli faworyta.

Czytaj więcej: Endrick odejdzie z Realu Madryt? Chce go legenda futbolu