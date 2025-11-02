De Bruyne doradza Napoli. Na horyzoncie kosztowny transfer!

Napoli jest zdeterminowane, aby wyciągnąć utalentowanego piłkarza Manchesteru United. Kobbie Mainoo to cel Włochów na zimowe okienko. Przy tym ruchu pomaga Kevin De Bruyne - informuje "The Mirror".

fot. Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Napoli z ambitnym planem. Pomaga nawet De Bruyne

Kobbie Mainoo przeżywa trudny czas w Manchesterze United. Do pierwszej drużyny trafił z przytupem, zapowiadając się na znakomitego piłkarza i twarz projektu na lata. Ostatnie miesiące pod wodzą Rubena Amorima nie są dla niego już tak udane. Stracił miejsce w wyjściowym składzie i rozważał nawet odejście podczas letniego okienka. Szkoleniowiec był w stanie się na to zgodzić, ale klub zdecydował o zatrzymaniu Anglika.

Głównym celem Mainoo jest powrót do regularnej gry, tak aby otrzymać powołanie do reprezentacji na przyszłoroczny mundial. W Manchesterze United może być o to trudno, dlatego wciąż jest otwarty na zmianę otoczenia. Niewykluczone, że dojdzie do tego zimą, o ile Amorim nagle nie przywróci go do gry.

Swego czasu Mainoo był łączony z Chelsea czy Realem Madryt. Przygląda mu się też Napoli, które latem wyciągnęło z Old Trafford Rasmusa Hojlunda. Mistrzowie Włoch mają ambitny plan na transfer 20-letniego pomocnika. W grę wchodzi nawet wypożyczenie z wykupem, tak aby mieć go na stałe.

Napoli jest przygotowane na kosztowny wydatek. Chodzi nie tylko o kwotę transferu, ale też spore wynagrodzenie, które w Serie A nie jest codziennością. Klub jeszcze bada temat, a Aurelio De Laurentiis konsultował się w sprawie młodej gwiazdy z Kevinem De Bruyne czy Scottem McTominayem. Obaj twierdzą, że to świetny pomysł, aby o niego powalczyć.