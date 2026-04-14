Chwicza Kwaracchelia za konkretne pieniądze trafił z SSC Napoli do PSG. O kulisach tej transakcji opowiedział w rozmowie z "The Athletic" właściciel klubu z Włoch.

Chwicza Kwaracchelia to wielokrotny reprezentant Gruzji, który aktualnie decyduje o ofensywnym obliczu Paris Saint-Germain. W tym sezonie 25-latek strzelił już 13 goli. Tymczasem w jednym z ostatnich wywiadów o kulisach transferu piłkarza do ekipy z Ligue 1 wypowiedział się właściciel przedstawiciela Serie A.

– Kiedy zaczęliśmy współpracę z Antonio Conte, otrzymaliśmy ofertę 200 milionów euro od PSG i innych klubów za Victora Osimhena i Kwarę. Trener powiedział: „Możecie sprzedać Osimhena, ale proszę, nie sprzedawajcie Kwary”. Ale to był duży błąd, bo przysporzyło mi to problemów z ojcem i agentem Kwary. A ponieważ zawodnik i jego agent byli zdecydowani opuścić Neapol, uznałem, że najlepiej będzie go sprzedać – mówił Aurelio De Laurentiis w rozmowie z „The Athletic”.

– Trener był niezadowolony, bo powiedziano mu, że muszę to zrobić z powodu problemów prawnych. Próbuję zmienić te zasady. Jeśli inwestujesz, nikt nie powinien cię szantażować – dodał Włoch.

– W amerykańskim przemyśle filmowym agent jest kluczowy, ponieważ może zapewnić prawdziwy sukces reżyserowi, scenarzyście czy aktorowi. W futbolu agent to po prostu wampir, który wysysa z każdego pieniądze – powiedział w swoim stylu De Laurentiis.

Kwaracchelia ma kontrakt ważny z gigantem Ligue 1 do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na mniej więcej 90 milionów euro.