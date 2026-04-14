Padły ostre słowa o agentach. Prezes Napoli nie gryzł się w język

22:19, 14. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic

Chwicza Kwaracchelia za konkretne pieniądze trafił z SSC Napoli do PSG. O kulisach tej transakcji opowiedział w rozmowie z "The Athletic" właściciel klubu z Włoch.

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis o transferze Chwiczy Kwaracchelii

Chwicza Kwaracchelia to wielokrotny reprezentant Gruzji, który aktualnie decyduje o ofensywnym obliczu Paris Saint-Germain. W tym sezonie 25-latek strzelił już 13 goli. Tymczasem w jednym z ostatnich wywiadów o kulisach transferu piłkarza do ekipy z Ligue 1 wypowiedział się właściciel przedstawiciela Serie A.

– Kiedy zaczęliśmy współpracę z Antonio Conte, otrzymaliśmy ofertę 200 milionów euro od PSG i innych klubów za Victora Osimhena i Kwarę. Trener powiedział: „Możecie sprzedać Osimhena, ale proszę, nie sprzedawajcie Kwary”. Ale to był duży błąd, bo przysporzyło mi to problemów z ojcem i agentem Kwary. A ponieważ zawodnik i jego agent byli zdecydowani opuścić Neapol, uznałem, że najlepiej będzie go sprzedać – mówił Aurelio De Laurentiis w rozmowie z „The Athletic”.

– Trener był niezadowolony, bo powiedziano mu, że muszę to zrobić z powodu problemów prawnych. Próbuję zmienić te zasady. Jeśli inwestujesz, nikt nie powinien cię szantażować – dodał Włoch.

– W amerykańskim przemyśle filmowym agent jest kluczowy, ponieważ może zapewnić prawdziwy sukces reżyserowi, scenarzyście czy aktorowi. W futbolu agent to po prostu wampir, który wysysa z każdego pieniądze – powiedział w swoim stylu De Laurentiis.

Kwaracchelia ma kontrakt ważny z gigantem Ligue 1 do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na mniej więcej 90 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości