SSC Napoli może zostać poważnie osłabione. Mathias Olivera jest łakomym kąskiem na rynku, ponieważ do walki o jego transfer włączył się kolejny klub. A jest nim Galatasaray - przekazuje "Fanatik".

Mathias Olivera łączony z Galatasaray

SSC Napoli wielkimi krokami zbliża się do rozstania z Mathiasem Oliverą. Reprezentant Urugwaju wzbudza ogromne zainteresowanie. Nie tak dawno był łączony z Atletico Madryt, a teraz do walki włączył się kolejny utytułowany klub. Serwis „Fanatik” poinformował, że defensor Azzurrich znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray.

W przeszłości dochodziło do wielu przeprowadzek na linii Neapol – Stambuł. Ostatnim takim przykładem jest Noa Lang. Turecki klub chętnie sięga po graczy SSC Napoli, którzy po transferze głównie nie zawodzą. Taka sama wiara jest w Mathiasa Olverę. Urugwajczyk przez wiele sezonów stanowił o sile Azzurrich, ale w ostatnich miesiącach jego forma pozostawia wiele do życzenia.

Galatasaray przede wszystkim musi stawić czoła innym zespołom. Nie tylko Atletico Madryt myśli o Mathiasie Oliverze. Również Nottingham Forest, Sevilla oraz West Ham United patrzą w kierunku reprezentanta Urugwaju. Na ten moment nie ma głównego faworyta do pozyskania defensora Azzurrich.

Mathias Olivera w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce SSC Napoli. Urugwajczyk nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić dwoma asystami. Obie miały miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów.