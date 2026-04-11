Atletico chce reprezentanta Urugwaju. Simeone liczy na ten ruch

21:34, 11. kwietnia 2026
Źródło: Ekrem Konur

Atletico Madryt planuje wzmocnić pozycję lewego obrońcy. W związku z tym na Estadio Metropolitano może wylądować Mathias Olivera - dowiedział się Ekrem Konur.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt zapowiada dużą aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Trener drużyny Los Rojiblancos – Diego Simeone – chce zwiększyć rywalizację między innymi na pozycji lewego obrońcy. Co prawda stołeczny klub ma w kadrze Matteo Ruggeriego oraz Davida Hancko, jednak drugi z wymienionych zawodników występuje w tym sektorze boiska z konieczności, bo najlepiej czuje się w roli stopera.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do wzmocnienia Atletico jest Mathias Olivera. Boczny defensor SSC Napoli może być otwarty na powrót do Hiszpanii, gdzie w przeszłości miał już okazję występować.

35-krotny reprezentant Urugwaju uchodzi za solidnego i doświadczonego piłkarza, który mógłby od razu podnieść poziom rywalizacji w zespole Simeone. Jego znajomość realiów La Ligi sprawia, że nie potrzebowałby długiego okresu aklimatyzacji.

Olivera gra w ekipie Azzurrich od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Stadio Diego Armando Maradona za 16,5 miliona euro z Getafe CF. Wcześniej reprezentował także barwy Albacete Balompie, CA Atenas oraz Clubu Nacional. 28-letni lewy obrońca w trwającym sezonie rozegrał 28 spotkań i zanotował 2 asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro. Kontrakt wahadłowego obowiązuje do 2030 roku.