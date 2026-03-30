Inter Mediolan zainteresowany wychowankiem PSG

08:13, 30. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Moussa Diaby nadal znajduje się na celowniku Interu Mediolan. Włoski klub w nadchodzącym letnim okienku transferowym podejmie kolejną próbę pozyskania skrzydłowego - podaje w poniedziałkowy poranek dziennik La Gazzetta dello Sport.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Moussa Diaby pod lupą Interu Mediolan

Inter Mediolan w trakcie zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego planuje wzmocnić swoją linię ataku. Szkoleniowiec ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu – poprosił włodarzy włoskiego klubu o sprowadzenie nowego skrzydłowego. Od dawna na szczycie listy życzeń lidera Serie A znajduje się Moussa Diaby, o którego Inter zabiegał już podczas ostatniego zimowego okna transferowego.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, mediolańczycy najbliższego lata podejmą kolejną próbę sprowadzenia francuskiego zawodnika. 26-letni skrzydłowy może opuścić Al-Ittihad, ponieważ z przeprowadzką do ekipy Tygrysów poważnie łączony jest Mohamed Salah.

Przypomnijmy, że egipski gwiazdor po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Liverpoolu, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Niewykluczone, iż 33-latek przeniesie się właśnie na Bliski Wschód. Inter może więc wykorzystać nadarzającą się okazję, by wreszcie pozyskać Diaby’ego, który w takim przypadku prawdopodobnie dostałby zgodę na odejście.

Jedenastokrotny reprezentant Francji z powodzeniem występuje w barwach Al-Ittihad od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Arabii Saudyjskiej za 60 milionów euro z Aston Villi. W trakcie kariery grał również w Bayerze Leverkusen, FC Crotone oraz Paris Saint-Germain, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W aktualnej kampanii rozegrał 35 meczów, zdobył 4 bramki i zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.