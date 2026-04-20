Konate o krok od porozumienia. Tam ma grać w przyszłym sezonie

Ibrahima Konate od miesięcy jest łączony z transferem, a kandydatem do pozyskania go jest Real Madryt. Francuz przekazał, że najprawdopodobniej będzie jednak dalej grał dla Liverpoolu.

Piero Cruciatti / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Konate był łączony z Realem. Ma zostać w Liverpoolu

Ibrahima Konate przez długi czas nie mógł się zdecydować, z kim zamierza wiązać piłkarską przyszłość. Oczywiście Liverpool chciał go zatrzymać, ale mocno kusiła go wizja przeprowadzki. Media łączyły go z Paris Saint-Germain oraz Realem Madryt. W szczególności hiszpański gigant otwierał się na możliwość współpracy, widząc szansę na kolejną bezgotówkową transakcję. W zeszłym roku po wygaśnięciu kontrakt Anfield opuścił Trent Alexander-Arnold, wiążąc się właśnie z Królewskimi. Pojawiła się nadzieja, że w tym przypadku będzie podobnie.

Z biegiem czasu zapał władz Realu malał, a wzrastały za to szanse na dalszą współpracę Konate z Liverpoolem. The Reds nigdy się nie poddali i czekali na ostateczną decyzję gwiazdora. Wygląda na to, że ten faktycznie będzie dalej grał dla angielskiego klubu. Sam zainteresowany potwierdził, że rozmowy są zaawansowane i wkrótce powinny zostać zakończone. Jeśli się to sprawdzi, Konate podpisze nową umowę.

– Powiedziano wiele rzeczy, ale od dłuższego czasu rozmawiamy z klubem i jesteśmy bliscy porozumienia. Myślę, że wszyscy chcieli, aby stało się to jak najszybciej, ale jesteśmy na dobrej drodze. Na pewno istnieje duża szansa, że będę tu w przyszłym sezonie. Tego zawsze chciałem. Czekam na sfinalizowanie kontraktu – wyjaśnił Konate.