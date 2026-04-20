Kane w pogoni za rekordem Lewandowskiego. Będzie o to trudno

16:14, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus

Bayern Monachium ponownie został mistrzem Niemiec. Harry Kane dopiął swego pod kątem drużynowym, ale indywidualnie wciąż marzy o pobiciu rekordu Roberta Lewandowskiego. Co musi zrobić Anglik, by tego dokonać?

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern mistrzem, co z rekordem Lewandowskiego? Kane ma trudne zadanie

Bayern Monachium potrzebował 30 kolejek, aby zapewnić sobie tytuł mistrza Niemiec. Stało się to w ten weekend – dzięki zwycięstwie nad Stuttgartem, przy jednoczesnej porażce Borussii Dortmund z Hoffenheim. Bawarczycy mają aż 15 punktów przewagi nad wiceliderem, więc rywale nie mają już matematycznych szans, by ich dogonić. Oczywiście przed Bayernem jeszcze kluczowe mecze w Pucharze Niemiec oraz Lidze Mistrzów. Ekipa Vincenta Kompany’ego ma nadzieje, że uda się zdobyć wszystkie możliwe trofea.

Bayern wykonał swoje zadanie w lidze wzorowo. Oczywiście do tego sukcesu drużynę poprowadził Harry Kane, bezwzględnie najlepszy strzelec w Niemczech. W niedzielę dołożył do dorobku kolejnego gola i w sumie ma ich 32. Do tej pory kibice emocjonowali się też jego pościgiem za Robertem Lewandowskim, który w 2021 roku ustanowił rekord strzelecki Bundesligi, trafiać w całym sezonie 41 razy.

Kane ma jeszcze cztery spotkania, aby dogonić, a nawet pobić Lewandowskiego. Będzie o to bardzo trudno, bowiem traci do niego dziewięć bramek. Ostatnio Anglik był oszczędzany w lidze, by odniesiony uraz nie wpłynął na jego dyspozycję i absencję w starciu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. To z pewnością nieco go wstrzymało.

Niewykluczone, że Kane dalej będzie oszczędzany w Bundeslidze, by być gotowy na kluczowe starcia w Lidze Mistrzów. Bayern ma już zapewnione mistrzostwo, więc Kompany nie musi eksploatować swoich największych gwiazd. Jeśli tak się stanie, rekord na pewno pozostanie w rękach Lewandowskiego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości