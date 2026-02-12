Motor złożył ofertę za obrońcę. Wcześniej był na radarze Legii

14:11, 12. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Motor Lublin złożył ofertę transferu za Thomasa Santosa z IFK Goteborg. Prawy obrońca ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie klubu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu "Meczyki.pl".

Mateusz Stolarski - trener Motoru Lublin
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski - trener Motoru Lublin

Motor chce nowego defensora

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, a może trzeba nawet powiedzieć, że lepiej, niż większość osób zakładała. Wszystko przecież pomimo braku wydatkowania wielkich środków na transfery i sprowadzania wielu nowych graczy. Obecnie zajmują oni 13. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i z całą pewnością mając na koncie 24 oczka mogą myśleć o miejscu w okolicach środka tabeli.

W ostatnich dniach okienka transferowego dojść może jednak do ważnego wzmocnienia prawej strony defensywy. To właśnie pozyskanie gracza na tę pozycję, jest ważne dla klubu z Lublina. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Motor złożył ofertę za Thomasa Santosa z IFK Goteborg. Ma on być dostępny do sprowadzenia za niewielkie pieniądze, co z pewnością także ucieszy Zbigniewa Jakubasa. Co ciekawe, jakiś czas temu piłkarz ten był na radarze Legii Warszawa.

Thomas Santos w tym sezonie rozegrał w sumie jeden mecz. Łącznie na koncie ma jednak 65 występów w lidze szwedzkiej. 27-latek poza IFK Goteborg grał także dla klubów z rodzimej Danii, tam jednak uzbierał najwięcej występów na poziomie 2. ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na milion euro.

