Legia ma nowego napastnika. Wiadomo, ile zapłaciła za Adamskiego

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia zapłaciła za Adamskiego 50 tysięcy euro

Legia Warszawa w tym sezonie ma swoje bardzo duże problemy. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że stołeczny klub będzie walczyć o utrzymanie w lidze i najbliższe tygodnie w PKO Ekstraklasie mogą być w tej sprawie determinujące. Przy Łazienkowskiej nastroje są bardzo słabe, a klub na wiosnę pomimo zmiany trenera nadal ma problem z wygrywaniem.

Dlatego też od dłuższego już czasu władze Legii poszukiwały nowego napastnika. Nie da się ukryć, że forma obecnych graczy Wojskowych na tej pozycji jest… daleka od ideału. Niemniej przez bardzo długi okres, nowy gracz się nie pojawiał. Aż do wczoraj, gdy to bowiem ogłoszono oficjalnie pozyskanie Rafała Adamskiego z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Były gracz Zagłębia Lubin ma za sobą bardzo dobre miesiące w Betclic 1. lidze i był czołowym strzelcem tych rozgrywek.

Nie może więc dziwić, że zainteresowała się nim Legia, choć trudno uznać także, że będzie to zbawienie klubu od wszystkich ofensywnych problemów. Z pewnością jednak była to tania opcja. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna” na kanale „Prawda Futbolu”, Legia Warszawa zapłaciła za Rafała Adamskiego około 50 tysięcy euro. Mowa więc o symbolicznej kwocie, szczególnie biorąc pod uwagę liczby zawodnika.

Zobacz także: Legia Warszawa ma nowego napastnika. Ogłosili zaskakujący transfer