Manchester United może mieć problem z pozyskaniem Crysencio Summerville'a. Holender wzbudza coraz większe zainteresowanie. Do walki o transfer skrzydłowego włączyło się właśnie Fulham - donosi "The Guardian".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Fulham dołączyło do walki o Crysencio Summerville’a

Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Jednym z ich celów jest pozyskanie Crysencio Summerville’a z West Hamu United. Czerwone Diabły mogą mieć jednak trudności z pozyskaniem Holendra. Skrzydłowy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a do walki o jego podpis dołączył kolejny klub. „The Guardian” informuje, że Fulham właśnie włączyło się do wyścigu o sprowadzenie reprezentanta Oranje.

Taki stan rzeczy oznacza, że klub z Londynu będzie rywalizować o podpis Crysencio Summerville’a z Manchesterem United oraz Chelsea, które od dłuższego czasu monitorują sytuację piłkarza West Hamu United. Transfer Summerville’a wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Po spadku Młotów z Premier League, 23-latek ma opuścić klub jeszcze podczas letniego okienka transferowego.

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Na razie nie wiadomo, który z zainteresowanych klubów wykona pierwszy konkretny ruch. Jedno jest jednak pewne – Manchester United zyskał kolejnego poważnego rywala w walce o Crysencio Summerville’a, a rywalizacja o podpis Holendra może w najbliższych tygodniach nabrać tempa.

Crysencio Summerville w West Hamie United spędził łącznie dwa lata. Reprezentant Oranje w koszulce Młotów rozegrał łącznie 56 spotkań. Udało mu się zgromadzić na koncie osiem trafień, a także siedem asyst.