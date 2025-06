Motor Lublin to jedna z tych ekip z PKO BP Ekstraklasy, która jest uważana za czarnego konia rozgrywek. Tymczasem władze klubu poinformowały o pozyskaniu nowego napastnika.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Karol Czubak zasilił oficjalnie Motor Lublin

Motor Lublin w trakcie trwającej przerwy w rozgrywkach już ogłosił kilka ciekawych ruchów. Klub zabezpieczył już pozyskanie między innymi takich graczy jak: Kacper Karasek czy Florian Haxha. Tymczasem w środę 25 czerwca biuro prasowe lublinian opublikowało oficjalny komunikat w sprawie nowego napastnika.

„Karol Czubak dołącza do naszego zespołu! 25-latek związał się z nami dwuletnim kontraktem, w którym zawarto opcję przedłużenia o kolejne dwa lata” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Motoru.

Już jest nasz 🙌🏻



Nowy nabytek ekipy z Lublina wraca jednocześnie do ligi polskiej po nieudanej przygodzie z KV Kortrijk. Czubak w ostatnich pięciu miesiącach nie przebił się w belgijskiej ekipie i zdecydował się na występy w barwach Motoru.

25-letni zawodnik tuż po ogłoszeniu porozumienia z klubem nie ukrywał zadowolenia z tego, że trafił pod skrzydła trenera Mateusza Stolarskiego. – Liczę, że pomogę swoją grą i zespołowi, bo po to tutaj przychodzę – żeby strzelać. Mam nadzieję, że kibice, sztab i zawodnicy szybko złapią do mnie zaufanie, bo wiem po co tu przyszedłem i bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Oglądałem mecze, widziałem styl tej drużyny, jak zachowują się w nim napastnicy i ten styl mi bardzo odpowiada. Mam nadzieję, że na tym stadionie będziemy przeżywać wiele pięknych chwil – rzekł Czubak cytowany przez MotorLublin.eu.

Urodzony w Słupsku piłkarz w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, w których zdobył 15 bramek. Zaliczył też trzy kluczowe podania. W lidze belgijskiej rozegrał natomiast pięć spotkań, spędzając na boisku w tych meczach jednak tylko 57 minut.

