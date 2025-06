Motor Lublin ogłosił transfer reprezentanta Kosowa. Za nim rewelacyjny sezon

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Florian Haxha nowym piłkarzem Motoru Lublin

Motor Lublin ma za sobą bardzo udany sezon w PKO BP Ekstraklasie. Jako beniaminek ligi spisali się zdecydowanie powyżej oczekiwań, zajmując 7. miejsce z dorobkiem 49 punktów. W nadchodzących rozgrywkach będą chcieli z pewnością utrzymać obecny poziom, a może nawet poprawić pozycję względem poprzedniej kampanii. Dlatego też zabrali się za wzmocnienia zespołu.

W poniedziałek ogłoszono pierwszy letni transfer. Nowym zawodnikiem Motoru Lublin został Florian Haxha. 23-latek to reprezentant Kosowa, który dla drużyny narodowej wystąpił jak dotąd w dwóch meczach, debiutując w kadrze podczas czerwcowego zgrupowania. Skrzydłowy posiada również obywatelstwo niemieckie, ponieważ urodził się w Berlinie, gdzie zaczynał karierę w miejscowym klubie.

We wrześniu 2023 roku zamienił Herthę Berlin na austriacki SV Kapfenberg. W drugoligowym klubie zanotował znakomity poprzedni sezon, zdobywając 5 goli i notując 11 asyst w rozgrywkach ligowych. Do Motoru Lublin dołączył po wygaśnięciu kontraktu z ostatnim pracodawcą, podpisując z klubem z Ekstraklasy umowę do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia.

– Florian do dynamiczny zawodnik, który przykuł naszą uwagę w zeszłym sezonie. Poza dużą dynamiką cechuje go dobry drybling i łatwość w grze 1 na 1. Ma bardzo dobry przegląd pola i dobrze ułożoną nogę, co pokazał, zdobywając 12 asyst w poprzednim sezonie. Wierzymy, że bardzo dobrze odnajdzie się w naszym systemie gry – powiedział Paweł Golański, cytowany przez oficjalną stronę klubu.