fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Mariusz Malec nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w trakcie trwającego okna transferowego jest bardzo aktywny. Jak na razie Wojskowi ogłosili pięć wzmocnień. Nowe jest pozyskanie nowego defensora. Klub pozyskał nowego gracza do obrony z Pogoni Szczecin.

„Mariusz Malec kolejnym wzmocnieniem ekipy WKS-u. Obrońca po wygaśnięciu umowy z Pogonią Szczecin zdecydował się na dołączenie do Śląska Wrocław, podpisując kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej WKS-u.

Wrocławska ekipa przygotowania do nowej kampanii zaczęła już 15 czerwca. Z kolei od 25 czerwca jest na zgrupowaniu w Trzebnicy, gdzie będzie przebywać do 5 lipca. Jak na razie za Śląskiem jeden mecz kontrolny z Barycz Milcz, w którym WKS zdeklasował rywali (17:0). Wrocławianie mają do rozegrania jeszcze cztery sparingi. Zmierzą się między innymi z FC Kosice czy Chrobrym Głogów.

Z kolei do ligowego grania Śląsk wróci 18 lipca. W pierwszej serii gier Betclic 1. Ligi ekipa z Wrocławia zagra u siebie z Wieczystą. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00. Z kolei pierwsze spotkanie na wyjeździe Wojskowi rozegrają w weekend 26-27 lipca. Zmierzą się wówczas ze Stalą Rzeszów. Bardzo ciekawie zapowiada się natomiast mecz trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi. Śląsk zagra wówczas z Ruchem Chorzów.

Czytaj także: Gol za golem w Łęcznej. Teraz czas na Śląsk Wrocław!