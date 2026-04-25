Hit Serie A pod lupą. Manchester United planuje ruch

13:17, 25. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Manchester United planuje obserwację jednego z obrońców Serie A podczas hitowego starcia AC Milan - Juventus. To może zapowiadać potencjalny letni ruch transferowy klubu.

fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Pierre Kalulu na radarze Man Utd. Kulisy możliwego ruchu

Manchester United przygotowuje się do wysłania swoich skautów na jedno z najciekawszych spotkań 34. kolejki Serie A pomiędzy Milanem a Juventusem. Jak informuje TuttoMercatoWeb, celem obserwacji ma być środkowy obrońca Pierre Kalulu. Francuz w ostatnich miesiącach stał się ważną postacią w zespole z Turynu.

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia na stadionie San Siro w Mediolanie i ma być okazją do szczegółowej analizy formy francuskiego defensora. Według włoskich doniesień, przedstawiciele klubu z Old Trafford chcą przyjrzeć się jego występowi w starciu z silnym rywalem, co ma pomóc w ocenie jego przydatności do gry w Premier League.

Żródło podkreśla natomiast, że Juventus planuje w najbliższym czasie przedłużyć kontrakt Kalulu oraz znacząco poprawić jego warunki finansowe. Klub z Turynu traktuje go jako istotny element swojej defensywy i chce zabezpieczyć jego przyszłość na dłuższy okres.

Jednocześnie w tle pojawiają się różne spoekulacje. Warto przypomnieć, że Juventus sprowadził Kalulu z Milanu za mniej więcej 14 milionów euro podczas ostatniego okna transferowego. Od tego czasu Francuz szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie i regularnie pojawia się w wyjściowym składzie.

Potencjalna wartość transferu może jednak znacząco wzrosnąć, jeśli Man Utd zdecyduje się na konkretny ruch. Angielski klub od dłuższego czasu monitoruje rynek defensorów i nie wyklucza wzmocnień w tej formacji przed kolejnym sezonem.

