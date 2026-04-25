Marcus Rashford ma małe szanse na pozostanie w FC Barcelonie. Wychowanek Manchesteru United wzbudza spore zainteresowanie. Teraz do rywalizacji o jego transfer dołączył Tottenham Hotspur - informuje "SPORT".

Transferowa saga z udziałem Marcusa Rashforda nabiera tempa. A nie ma otwartego jeszcze letniego okienka. FC Barcelona nie jest przekonana do wykupu wychowanka Manchesteru United, na co innego kluby zwróciły uwagę. Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się o kolejnym zainteresowanym zespole. Anglik trafił właśnie na radar Tottenhamu Hotspur.

FC Barcelona nie traktuje wykupu Marcusa Rashforda priorytetowo. Anglik znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ Manchester United nie chce jego powrotu. Tottenham Hotspur zatem może pozyskać skrzydłowego, ale musi mieć na uwadze, że nie tylko oni są zainteresowani. Newcastle United również liczy się w walce o transfer wychowanka Czerwonych Diabłów.

Tottenham Hotspur jednak znajduje się w trudnej sytuacji. Koguty nie mają zapewnionego jeszcze utrzymania w Premier League. Jeśli nie uda im się pozostać w lidze, to transfer Marcusa Rashforda zapewne nie dojdzie do skutku. Rywalizacja o pozyskanie Anglika nabiera tempa, a do otwarcia letniego okienka transferowego pozostało jeszcze sporo czasu.

Marcus Rashford w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce FC Barcelony. Anglik strzelił 12 goli, a także zaliczył 13 asyst.