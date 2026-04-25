Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Endrick łączony z Arsenalem. Transfer na horyzoncie?

Arsenal wciąż walczy o mistrzostwo Premier League i w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale w obozie zaczynają się prace na rynku transferowym. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Kanonierzy rozpoczęli rozmowy z Ardą Gulerem. Tymczasem serwis „Caught Offside” zdradza, że Turek nie jest jedynym graczem Realu Madryt, który może latem wylądować na Emirates Stadium. W kręgu zainteresowań londyńczyków znalazł się również Endrick.

Na ten moment Arsenal jeszcze nie wykonał odpowiednich kroków dążących do transferu Brazylijczyka. Potencjalny transfer Ardy Gulera jest obecnie na wyższym etapie. Warto zaznaczyć, że młody napastnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique Lyon. Kanonierzy bacznie śledzą jego występy i wyrobili sobie o nim odpowiednią opinię.

Wciąż nie znamy planów Realu Madryt na Endricka. Młody Brazylijczyk był traktowany jak diament, ale został bez żalu wypożyczony do Francji. Królewscy wyobrażają sobie życie bez napastnika, więc letni transfer jak najbardziej wchodzi w grę. Czas pokaże, czy Arsenalowi uda się pozyskać reprezentanta Canarinhos.

Endrick fantastycznie odnalazł się w Olympique Lyonie. Brazylijczyk w barwach francuskiego klubu rozegrał dotychczas 17 spotkań. Udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.