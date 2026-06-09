Man United wybrał długoterminowego następcę Bruno Fernandesa

10:53, 9. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Manchester Evening News

Manchester United widzi w Morganie Rogersie idealnego długoterminowego następcę Bruno Fernandesa. Sprowadzenie 23-letniego Anglika nie będzie jednak łatwym zadaniem - donosi gazeta Manchester Evening News.

Michael Carrick
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Morgan Rogers na radarze Manchesteru United

Manchester United jest bardzo zadowolony z postawy Bruno Fernandesa i zamierza zatrzymać go w swoim składzie na kolejny sezon. Władze angielskiego klubu zdają sobie jednak sprawę, że portugalski pomocnik ma już 31 lat, dlatego w niedalekiej przyszłości konieczne będzie znalezienie jego następcy. Na Old Trafford trwają już analizy rynku transferowego, a skauci Czerwonych Diabłów intensywnie monitorują zawodników, którzy mogliby w dłuższej perspektywie przejąć rolę lidera środka pola i kreatora gry zespołu.

Jak informuje dziennik „Manchester Evening News”, Manchester United widzi w Morganie Rogersie idealnego długoterminowego następcę Bruno Fernandesa. Klub z Wysp Brytyjskich może już tego lata podjąć próbę sprowadzenia gwiazdora Aston Villi. 23-letni Anglik początkowo pełniłby rolę partnera lub zmiennika bardziej doświadczonego Portugalczyka, by z czasem przejąć po nim odpowiedzialność za kreowanie akcji ofensywnych. Czerwone Diabły muszą jednak liczyć się z dużą konkurencją, ponieważ zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem stale rośnie.

Morgan Rogers, którego obserwują również Chelsea, Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium, rozwijał się w akademii Manchesteru City, a później występował także w Middlesbrough. Na Villa Park trafił w 2024 roku i bardzo szybko wyrósł na jedną z kluczowych postaci zespołu z Birmingham. W minionej kampanii rozegrał 55 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 14 bramek oraz zanotował 12 asyst. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 90 milionów euro.

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