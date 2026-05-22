„Real Madryt nie ma planu na przyszłość, jeśli sięga po Mourinho”

12:37, 22. maja 2026
Wojciech Mazurek
Jose Mourinho lada moment zostanie trenerem Realu Madryt. Jerzy Dudek w rozmowie z Kanałem Sportowym zasugerował, że taki ruch oznacza, że Królewscy nie maja planu na przyszłość.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Dudek wprost o Mourinho w Realu. „To duża kontrowersja”

Real Madryt w przyszłym tygodniu powinien ogłosić nazwisko trenera. Jeśli na ostatniej prostej nie wydarzy się żadna niespodzianka, zostanie nim Jose Mourinho. Będzie to więc powrót Portugalczyka do Los Blancos po trzynastu latach przerwy. Poprzednio pracował w klubie w latach 2010-2013. Za pierwszej kadencji zdobył m.in. mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla.

Ponowne zatrudnienie Mourinho nie wszystkim przypadło do gustu. Duże wątpliwości do wyboru 63-latka miał m.in. Iker Casillas, który w przeszłości miał konflikt ze szkoleniowcem. Z kolei Jerzy Dudek w rozmowie z Kanałem Sportowym zasugerował, że jeśli Real Madryt sięga po Portugalczyka, to oznacza, że nie ma konkretnego planu na przyszłość.

Jose Mourinho w Realu Madryt? To jest duża kontrowersja. Wielu moich kolegów z zespołu, na przykład Iker Casillas i inii, mieli opinię, że to nie jest ten moment. Jeżeli Real chce sięgnąć po Mourinho, to znaczy, że tak naprawdę nie ma planu na przyszłość – mówił Jerzy Dudek.

Przypomnijmy, że Dudek był zawodnikiem Realu Madryt, gdy Mourinho pracował w klubie. Pod wodzą Portugalczyka rozegrał jedynie dwa mecze. Łącznie jako bramkarz Królewskich ma na swoim koncie 12 spotkań. Na Bernabeu grał w latach 2007-2011.

