Manchester United zdecydował w sprawie Michaela Carricka

Oficjalnie: Michael Carrick stałym trenerem Manchesteru United

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o podpisaniu stałego kontraktu z Michaelem Carrickiem, który do tej pory pełnił funkcję tymczasowego menedżera zespołu Red Devils. 44-letni szkoleniowiec zgodnie z przewidywaniami został nagrodzony za bardzo dobrą pracę i podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Władze Czerwonych Diabłów uznały, że Anglik jest odpowiednią osobą do odbudowy pozycji klubu i walki o najwyższe cele w kolejnych sezonach.

– Trenowanie tej wyjątkowej drużyny napawa mnie dumą. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy ta grupa piłkarzy pokazała, że potrafi sprostać wymaganiom dotyczącym wytrwałości, jedności oraz determinacji, których tutaj oczekujemy. Manchester United i nasi niesamowici kibice zasługują na to, by znów zdobywać trofea – powiedział Michael Carrick po podpisaniu nowego kontraktu. Były pomocnik podkreślił również, że zamierza kontynuować rozwój drużyny i przywrócić klub do europejskiej czołówki.

Przypomnijmy, iż 44-letni Anglik przejął stery nad Manchesterem United w styczniu 2026 roku po nieudanym okresie pod wodzą Rubena Amorima. Carrick szybko ustabilizował sytuację w klubie i doprowadził zespół do trzeciego miejsca w tabeli Premier League, zapewniając mu awans do Ligi Mistrzów. Warto dodać, że legendarny pomocnik w latach 2006-2018 reprezentował barwy ekipy Czerwonych Diabłów jako piłkarz.