Guardiola opuszcza Manchester City. Wiadomo, gdzie będzie pracował!

Pep Guardiola oficjalnie odejdzie z Manchesteru City po zakończeniu sezonu. Klub potwierdził decyzję trenera i ujawnił również, jaką rolę Hiszpan będzie pełnił po rozstaniu z ławką trenerską.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola odchodzi z Manchesteru City po dziesięciu latach

Manchester City oficjalnie poinformował, że Pep Guardiola po sezonie zakończy pracę w roli pierwszego trenera zespołu. Tym samym dobiegnie końca jedna z najbardziej imponujących er w historii europejskiego futbolu.

Hiszpan prowadził klub od 2016 roku i w tym czasie zdobył aż 20 najważniejszych trofeów. Pod jego wodzą City sięgnęło między innymi po sześć mistrzostw Anglii, Ligę Mistrzów, trzy Puchary Anglii i pięć Pucharów Ligi. Klub podkreślił, że Guardiola stał się najbardziej utytułowanym trenerem w historii Manchesteru City.

Sam szkoleniowiec opublikował emocjonalne pożegnanie.

– Nie pytajcie mnie o powody odejścia. Po prostu wewnętrznie czuję, że to mój czas. Nic nie trwa wiecznie – powiedział Guardiola.

Jednocześnie Manchester City przekazał, że 55-latek nie rozstanie się całkowicie z grupą City Football Group. Guardiola obejmie funkcję globalnego ambasadora i będzie doradzał klubom należącym do struktury CFG przy wybranych projektach sportowych.

Manchester City szykuje pożegnanie legendy

Władze klubu nie ukrywają, że odejście Guardioli oznacza koniec wyjątkowej epoki. Prezes Khaldoon Al Mubarak podkreślił, że współpraca z Hiszpanem zmieniła nie tylko Manchester City, ale również cały futbol.

– Pep nie tylko uczynił Manchester City lepszym. On uczynił lepszą także piłkę nożną – przyznał Al Mubarak.

City przypomniało również rekordowe osiągnięcia z ery Guardioli, w tym zdobycie 100 punktów w Premier League oraz historyczny triumf we wszystkich krajowych rozgrywkach w sezonie 2018/2019. Kulminacją była jednak potrójna korona z sezonu 2022/2023.

Ostatnim meczem Guardioli na ławce Manchesteru City będzie spotkanie z Aston Villą. Klub zapowiedział specjalne uroczystości i pożegnanie trenera, który przez dekadę stał się symbolem największych sukcesów w historii „The Citizens”.