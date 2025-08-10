Jakub Kiwior w letnim okienku może opuścić Arsenal. Jak się okazuje, reprezentant Polski może wrócić do Serie A. Defensor znalazł się bowiem na celowniku AC Milanu - donosi "La Gazzetta dello Sport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior na radarze AC Milanu

Jakub Kiwior jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Polski nie jest podstawowym zawodnikiem Arsenalu, przez co zainteresowane strony chcą regularną grą przekonać go do przenosin. Ostatnio taką próbę przeprowadziło FC Porto. Zakusy Portugalczyków zostały jednak natychmiastowo odrzucone przez londyński zespół.

Tymczasem okazuje się, że Jakub Kiwior ma szansę wrócić do Serie A. Jak poinformował dziennik „La Gazzetta dello Sport”, polski defensor znalazł się w kręgu zainteresowań AC Milanu. Do ewentualnych przenosin 25-latka jest jeszcze daleka droga. Obecnie zawodnik Arsenalu jest tylko jedną z wielu opcji dla mediolańczyków.

AC Milan zintensyfikował poszukiwania nowego defensora. Wkrótce włoski zespół pożegna Malicka Thiawa, który wyląduje w Newcastle United. Rossoneri chcą jak najszybciej sprowadzić stopera, który z marszu wskoczyłby do składu i stanowił o jego sile. Na celowniku Rossonerich znajdują się jeszcze Koni De Winter (Genoa) oraz Giovanni Leoni (Parma).

Jakub Kiwior natomiast w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Arsenalu. W tym czasie reprezentant Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Kanonierów na 28 milionów euro.