Giovanni Leoni znalazł się na liście życzeń Liverpoolu. Jak poinformował Nicolo Schira, klub z Anfield jest gotowy zaoferować Parmie 35 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Giovanni Leoni jest o krok od Liverpoolu

Liverpool jest gotowy spełnić oczekiwania Parmy i zapłacić 35 milionów euro za Giovanniego Leoniego. Według Nicolo Schiry The Reds doszli już do porozumienia z piłkarzem w sprawie sześcioletniego kontraktu, który ma obowiązywać do 2031 roku. Dla Arne Slota to szansa na kolejne wzmocnienie w tym oknie transferowym.

Leoni uchodzi za jeden z największych talentów we włoskiej piłce. Środkowy obrońca Parmy imponuje spokojem w grze, skutecznością w pojedynkach oraz umiejętnością dokładnego wyprowadzania piłki. Mimo że ma dopiero 18 lat, stał się ważnym ogniwem drużyny Gialloblu. Jego rozwój śledzą największe europejskie kluby, jednak to Liverpool jest obecnie najbliżej finalizacji transferu.

Włoski defensor trafił do Parmy w sierpniu 2024 roku z Sampdorii Genua za niespełna 5 milionów euro. W swoim pierwszym sezonie w Serie A rozegrał 17 spotkań i zdobył jedną bramkę, czym szybko zyskał uznanie trenerów i kibiców. Ostatnie miesiące tylko potwierdziły, że jest gotowy na kolejny krok w karierze i rywalizację na najwyższym poziomie.

Obecny kontrakt Leoniego z Parmą obowiązuje do 2029 roku, jednak klub jest gotów sprzedać zawodnika przy spełnieniu określonych warunków finansowych. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Liverpool pozyska perspektywicznego stopera, który może stanowić o sile defensywy przez wiele lat.