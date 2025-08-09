Arsenal odrzucił ofertę za Kiwiora! Taka kwota może ich przekonać

Jakub Kiwior znalazł się na radarze FC Porto. Arsenal odrzucił ich ofertę, która opiewała na 27 milionów euro. Kanonierzy wycenili Polaka na ponad 35 mln euro - informuje serwis Meczyki.pl.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Ponad 35 milionów euro – tyle oczekuje Arsenal za Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior w poprzednim sezonie wskoczył do wyjściowej jedenastki ze względu na poważną kontuzję Gabriela. Reprezentant Polski pokazał się z bardzo dobre strony, czym zwrócił na siebie uwagę innych klubów. Mimo to obrońca nie może być pewny przyszłości na Emirates Stadium. Zwłaszcza po ostatnich ruchach Arsenalu na rynku transferowym, bowiem do klubu dołączył Christian Mosquera.

Kilka dni temu do Londynu wpłynęła oferta za piłkarza. Kiwior stał się celem FC Porto, które chciało go wypożyczyć. Nowe informacje o szczegółach propozycji oraz sytuacji 25-latka przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Dziennikarz ujawnił, że portugalski gigant zaproponował 7 milionów euro za wypożyczenie oraz 20 mln euro jako klauzulę obowiązkowego wykupu.

Arsenal odrzucił ofertę Porto. W tym tygodniu w klubie doszło do rozmów dotyczących przyszłości polskiego piłkarza. Londyńczycy nie zmienili zdania na temat Kiwiora i są z niego zadowoleni. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon spędzi w obecnym zespole. Sytuacja mogłaby ulec zmianie w momencie, gdy na stole pojawi się oferta opiewająca na ponad 35 milionów euro.

Kiwior trafił do Arsenalu zimą 2023 roku ze Spezii za ok. 20 milionów euro. Łącznie rozegrał w klubie 68 spotkań, w których zdobył 3 gole i zanotował 5 asyst. Umowa reprezentanta Polski z Kanonierami obowiązuje do czerwca 2028 roku.