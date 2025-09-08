Milan bliski sprzedaży pomocnika do Arabii Saudyjskiej

Yacine Adli jest o krok od opuszczenia Milanu. Według "Calciomercato" Rossoneri uzgodnili już warunki transferu pomocnika do Al Shabab za 8 milionów euro, a finalizacja zależy jedynie od szczegółów.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan dopina sprzedaż Adliego

Milan kontynuuje letnią politykę uszczuplania kadry i szykuje się do kolejnego odejścia zawodnika. Tym razem chodzi o Yacine’a Adliego, który nie znalazł miejsca w planach Massimiliano Allegriego. Francuz o algierskich korzeniach został przesunięty do zespołu Milan Futuro po tym, jak wrócił z wypożyczenia do Fiorentiny.

Jak podaje „calciomercato.com”, Rossoneri doszli do porozumienia z Al Shabab w sprawie definitywnego transferu za 8 milionów euro. Kontrakt Adliego obowiązuje do czerwca 2026, dlatego to ostatni dzwonek, by Milan cokolwiek zarobił na tym zawodniku.

Yacine Adli miał już wczoraj osiągnąć porozumienie z saudyjskim klubem w sprawie indywidualnych warunków. Podpisze trzyletni kontrakt, który zagwarantuje mu 6 milionów euro rocznie. To niemal trzykrotnie więcej niż jego dotychczasowe zarobki w Milanie, więc decyzja była dla niego oczywista.

W trakcie negocjacji pojawiły się problemy dotyczące prowizji dla agentów piłkarza. Rozmowy prowadzone w ostatnich godzinach pozwoliły jednak rozwiązać te kwestie i droga do podpisania umowy jest już otwarta.

Okno transferowe w Arabii Saudyjskiej pozostaje otwarte do 23 września, ale obie strony chcą zakończyć transakcję jak najszybciej. Milan liczy na szybkie sfinalizowanie operacji i kolejne 8 milionów euro wpływów z zawodnika, który nie był częścią projektu sportowego.

