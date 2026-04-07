„Nowy Bale” na celowniku Realu Madryt. W grze 200 milionów euro

Real Madryt marzy o pozyskaniu skrzydłowego Bayernu Monachium, Michaela Olise'a. Hiszpański klub zdaje sobie sprawę, że taki transfer wiązałby się z zapłaceniem nawet 200 milionów euro - podaje strona Fichajes.net.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt marzy o sprowadzeniu Michaela Olise’a

Real Madryt może wzmocnić linię ataku podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ekipa Królewskich dysponuje klasowym lewym skrzydłowym w osobie Viniciusa Juniora oraz znakomitym środkowym napastnikiem, jakim jest Kylian Mbappe, jednak wciąż brakuje jej topowego zawodnika na prawą flankę. Z tego powodu hiszpański klub uważnie rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata, który podniósłby jakość ofensywy.

Jak czytamy na łamach portalu „Fichajes.net”, wymarzonym celem Realu Madryt jest Michael Olise. Na Santiago Bernabeu panuje przekonanie, że 24-letni skrzydłowy mógłby znacząco odmienić oblicze drużyny i wnieść do niej jeszcze więcej jakości.

Włodarze wicemistrza Hiszpanii widzą w nim piłkarza, który może wywrzeć podobny wpływ jak niegdyś Gareth Bale, do którego Francuz jest często porównywany. Transfer gwiazdora Bayernu Monachium nie będzie jednak łatwy, ponieważ jego koszt może sięgnąć nawet 200 milionów euro.

Urodzony w Londynie reprezentant Francji występuje w barwach zespołu Die Roten od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę z Crystal Palace za 53 miliony euro. Od tego czasu rozwój atakującego wyraźnie przyspieszył i stał się on jednym z liderów bawarskiej ekipy. W obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań, zdobył 16 bramek oraz zanotował aż 28 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 140 milionów euro.