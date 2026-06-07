FC Barcelona wykazuje zainteresowanie Fisnikiem Asllanim. Jak się okazuje, RB Lipsk może uprzedzić Dumę Katalonii, ponieważ prowadzi rozmowy w sprawie transferu napastnika Hoffenheimu - donosi Ekrem Konur.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fisnik Asllani

Fisnik Asllani zbliża się do RB Lipska

FC Barcelona od miesięcy rozgląda się za nowym napastnikiem. Jeden z ich tropów prowadził do Bundesligi, ponieważ na radarze znalazł się Fisnik Asllani. Tymczasem dowiadujemy się, że napastnik Hoffenheimu oddala się od Camp Nou. Ekrem Konur przekazał, że reprezentant Kosowa jest bliski przeprowadzki do RB Lipska.

Popularne Czerwone Byki rozpoczęły rozmowy w sprawie transferu Fisnika Asllaniego. Drużyna Red Bulla chce tym samym uprzedzić konkurencję, ponieważ FC Barcelona nie jest ich jedynym zagrożeniem. Wspomniane źródło zdradza, że napastnik Hoffenheimu jest także w notesie Borussii Dortmund. Kosowianin jednak jest najbliżej przenosin do trzeciej drużyny minionego sezonu Bundesligi.

Fisnik Asllani reprezentuje Kosowo, ale urodził się w Berlinie. Całą dotychczasową karierę piłkarską prowadzi w tym kraju. Najpierw wychowywał się w szkółce Unionu, ale szybko trafił do Hoffenheimu. Dopiero w tym sezonie napastnik otrzymał szansę regularnej gry w zespole niebiesko-białym i świetną grą zapracował sobie na tak wielkie zainteresowanie.

W minionej kampanii Fisnik Asllani rozegrał 35 spotkań w koszulce Hoffenheimu. Napastnik może pochwalić się znakomitymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także zaliczył 10 asyst.