Messi otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Wybrał klub, w którym chce grać

Messi zostaje w Interze Miami

Kontrakt Leo Messiego z Interem Miami wygasa 31 grudnia 2025 roku. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, które odbędą się w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się spekulacje o możliwym powrocie do FC Barcelony, transferze do Europy lub też do Newell’s Old Boys, klubu z rodzinnego miasta Argentyńczyka.

Jak podaje „Mundo Deportivo”, gwiazdor prowadzi zaawansowane negocjacje z Interem Miami w sprawie przedłużenia swojego kontraktu. Zarówno zawodnik, jak i jego rodzina czują się szczęśliwi w Miami, a Leo chce zakończyć karierę w MLS. Uważa, że to idealne środowisko, żeby przygotować się do swojego ostatniego wielkiego turnieju z reprezentacją Argentyny.

Jakiś czas temu pisaliśmy o spotkaniu ojca i agenta Leo, Jorge Messiego z prezydentem Al-Hilal, który zaoferował legendzie Barcelony lukratywny kontrakt. Propozycja miała być bardzo kusząca, ale Argentyńczyk podobnie jak po odejściu z PSG, odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej. 38-latkowi zależy przede wszystkim na komforcie i szczęściu rodziny. Priorytetem jest dla niego stabilność i przygotowania do mundialu.

Powrót do Barcelony wydaje się nierealny, a z kolei Newell’s nie oferuje odpowiedniego poziomu sportowego. Mundial 2026, rozgrywany w USA, będzie prawdopodobnie ostatnim wielkim turniejem Messiego w reprezentacji Argentyny.

