Leo Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami tylko do końca 2025 roku. Jak podaje serwis Al Midian Sport piłkarzem interesuje się gigant z Arabii Saudyjskiej - Al-Hilal. Miało nawet dojść do spotkania z ojcem zawodnika.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Al-Hilal marzy o pozyskaniu Leo Messiego

Leo Messi obok Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w XXI wieku. Argentyńczyk przez lata rywalizował z Portugalczykiem w nie tylko w rozgrywkach La Ligi, ale również Ligi Mistrzów. Zanim obaj zakończą karierę, możliwe, że raz jeszcze staną do bezpośredniej walki. Okazuje się, że mistrz świata z 2022 roku za kilka miesięcy może zmienić klub.

Kontrakt z Interem Miami obowiązuje go do końca 2025 roku. Dlatego też w mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat przyszłości piłkarza. Serwis Al Midian Sport poinformował, że Leo Messi może trafić do jednego z gigantów Saudi Pro League.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Źródło twierdzi, że Messiego chce u siebie były mistrz Arabii Saudyjskiej, czyli Al-Hilal. Zespół, którego trenerem został niedawno Simone Inzaghi, szuka nowych gwiazd, które odzyskają mistrzowski tytuł. Po tym jak niecałe pół roku temu pożegnali Neymara, celują w kolejną byłą gwiazdę FC Barcelony. W trakcie Klubowych Mistrzostw Świata miało dojść do spotkania przedstawicieli klubu z ojcem Messiego.

Aktualnie sam Messi skupia się na Klubowych Mistrzostwach Świata, na których Inter Miami zajął 2. miejsce w grupie A, dzięki czemu awansował do fazy pucharowej. W 1/8 finału ich rywalem będzie Paris Saint-Germain, czyli były zespół Messiego. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału, gdzie zagra z wygranym pary Flamengo – Bayern Monachium.

Messi w barwach Interu Miami rozegrał jak dotąd 62 mecze, w których zdobył 50 goli i zanotował 24 asysty.