Barcelona może pozyskać topowego piłkarza. Sam się zaoferował

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Yildiz zaoferował się Barcelonie

Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka była w zeszłym sezonie z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Potwierdzają to trzy zdobyte krajowe trofea oraz dotarcie do półfinału Ligi Mistrzów. Co więcej, klub sfinalizował pozyskanie Joana Garcii oraz próbuje dopiąć transfer Nico Williamsa. Przyszły sezon zapowiada się więc równie dobrze. Z tego powodu wielu zawodników jak sugeruje portal „El Nacional” zgłasza się do władz Blaugrany, prezydenta Joana Laporty i dyrektora sportowego Deco, wyrażając chęć dołączenia do hiszpańskiego giganta.

Według doniesień jednym z takich piłkarzy jest Kenan Yildiz. W ostatnim czasie 20-letni skrzydłowy Juventusu spisywał się fantastycznie, chociażby na Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie w czterech spotkaniach strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

Turek miał osobiście skontaktować się z zarządem, wyrażając chęć gry u boku Lamine’a Yamala. Yildiz występujący głównie na pozycji lewoskrzydłowego mógłby stworzyć z nim groźny duet w ofensywie. Może także grać jako środkowy lub cofnięty napastnik, a także po prawej stronie ataku.

Deco rozmawiał już z agentem utalentowanego zawodnika i z chęcią widziałby go w składzie. Jednak transfer ten nie jest aktualnie dla katalońskiego klubu priorytetem, ponieważ skupia się obecnie na ściągnięciu Nico Williamsa. Yildiz ma kontrakt z włoskim zespołem do 2029 roku, ale trwają już rozmowy na temat jego przedłużenia. Wygląda więc na to, że Barcelona zastanowiłaby się nad turecką perełką tylko w przypadku gdyby nie udałoby się sprowadzić gwiazdy Athletic Bilbao.

