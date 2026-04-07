Pogoń Szczecin znajduje się w trudnej sytuacji, a dni trenera Thomasa Thomasberga zdają się być policzone. Klub szuka jego następcy, ale ma poważny problem - informuje Sebastian Szczytkowski.

Pogoń pożegna Thomasberga? Ma problem ze znalezieniem następcy

Pogoń Szczecin w zasadzie od początku sezonu prezentuje się mizernie. Miewała przebłyski, ale obecna forma pozostawia wiele do życzenia. Z każdym tygodniem komplikuje się też sytuacja w tabeli i walka o ligowy byt, bowiem po porażce z Legią Warszawa ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Swój mecz rozegra jeszcze Arka Gdynia, która może wyrównać dorobek punktowy Legii i zbliżyć się do Portowców na „oczko”.

Ogromna krytyka spada na Thomasa Thomasberga, pod wodzą którego zespół nie gra na miarę oczekiwań. Po meczu z Legią publicznie skrytykował go nawet Alex Haditaghi, podważając jego niektóre decyzje. Wiele wskazuje na to, że współpraca może zakończyć się w każdej chwili. Nie chodzi jedynie o brutalną ocenę szkoleniowca, ale również jego odczucia – nie jest zadowolony z pobytu w Szczecinie.

Problem w tym, że Pogoń nie może znaleźć następcy. Sebastian Szczytkowski informuje, że poszukiwania nowego trenera trwają już od jakiegoś czasu, ale szczecinianie dostają tylko negatywne odpowiedzi. Do końca sezonu pozostało już niewiele, a objęcie Portowców to ryzyko spadku z Ekstraklasy. Dziennikarz zasugerował, że szansę może otrzymać asystent w sztabie Thomasberga, czyli Paweł Ozga.

Thomas, wystarczy?

Z moich informacji wynika, że klub sondował rynek trenerów, ale kandydaci odmawiali. Zostało siedem tygodni, nikt się nie kwapi.

Kto miałby to teraz pociągnąć? Grzegorczyk już miał swoje pięć minut i każdy pamięta. Ozga stanie przed misją życia? pic.twitter.com/R5GxC3hyu7 — Sebastian Szczytkowski (@s_szczytkowski) April 7, 2026

W następnej kolejce Pogoń zagra z Piastem Gliwice. Później czekają ją wymagające mecze z Lechem Poznań czy Jagiellonią Białystok.