McTominay rozchwytywany przez gigantów. Może wrócić do Premier League

Scott McTominay znów znalazł się na celowniku klubów z Premier League. Jak donosi Calciomercato, pomocnik Napoli może wrócić do Anglii.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Scott McTominay może znów grać w Premier League. Chcą go Tottenham i Newcastle

Scott McTominay szybko odnalazł się w Napoli po odejściu z Manchesteru United. W zeszłym sezonie Szkot strzelił trzynaście goli i zanotował sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. Był jednym z kluczowych zawodników zespołu, który sięgnął po mistrzostwo Włoch. W bieżących rozgrywkach także pokazuje się z dobrej strony, dzięki czemu znów wzbudził zainteresowanie angielskich gigantów.

Tym razem sytuację pomocnika śledzi Tottenham Hotspur, który ma zamiar wzmocnić środek pola. Wychowanek Czerwonych Diabłów dobrze zna ligę angielską, więc mógłby wejść do zespołu bez długiej adaptacji. Powrót na Wyspy może być dla niego kuszącą opcją.

Również Newcastle United rozważa taki ruch. Sroki szukają zawodnika, który zapewni stabilność w linii pomocy, a jednocześnie będzie skuteczny pod bramką rywala. McTominay idealnie pasuje do tego profilu.

Napoli z jednej strony jest zadowolone ze swojego pomocnika, ale z drugiej zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania. Pomimo tego Włosi nie chcą go sprzedawać. W konsekwencji ewentualny transfer mógłby zostać przeprowadzony tylko za wysoką kwotę.

McTominayem interesują się też Arsenal i Manchester United. Bez wątpienia byłby on dużym wzmocnieniem dla każdego z angielskich klubów.

Zobacz także: Tottenham planuje wielki transfer. Jest faworytem do pozyskania gwiazdy