Tottenham planuje wielki transfer. Jest faworytem do pozyskania gwiazdy

Tottenham rusza po gwiazdę. Adam Wharton rozchwytywany

Tottenham Hotspur od dłuższego czasu obserwuje Crystal Palace. Już wcześniej Adam Wharton był łączony z Spurs, którzy sprawdzali możliwość transferu pomocnika, jednak Orły nie zgodziły się na sprzedaż. Obecnie zainteresowanie jest jeszcze większe. Anglik regularnie przyciąga uwagę kolejnych klubów.

21-latek dobrze zaprezentował się w ostatnim ligowym meczu przeciwko właśnie Tottenhamowi. Pomimo porażki 0:1, młody pomocnik był jednym z wyróżniających się zawodników. Obecnie jest też coraz bliżej stałego miejsca w reprezentacji Anglii, co jest dla niego dobrą wiadomością w kontekście zbliżającego się mundialu.

Crystal Palace z jednej strony chce zatrzymać swoją gwiazdę, ale z drugiej strony dopuszcza odejście defensywnego pomocnika przy odpowiedniej ofercie. Kontrakt zawodnika z klubem obowiązuje aż do 2029 roku.

Wharton znajduje się na szczycie listy życzeń Tottenhamu. Spurs planują intensywnie pracować nad całą operacją i sprowadzić go w letnim okienku.

Piłkarzem zainteresowanie wykazuje także Manchester United. Wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się latem, gdy na stole pojawią się konkretne kwoty.

