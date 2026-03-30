Bayern poluje na francuskiego gwiazdora. Ogromna konkurencja

Maxence Lacroix wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jak ujawnił portal TEAMtalk, do walki o podpis 25-letniego stoper dołączył Bayern Monachium.

Bayern Monachium rozgrywa bardzo dobry sezon, walcząc o potrójną koronę. Ekipa ze stolicy Bawarii liczy się w trzech najważniejszych rozgrywkach – Lidze Mistrzów, Bundeslidze oraz Pucharze Niemiec. Władze klubu z Allianz Areny mają ambicję utrzymać wysoki poziom także w kolejnej kampanii, dlatego planują dalsze wzmocnienia składu zespołu prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego.

Jak czytamy w brytyjskim serwisie „TEAMtalk”, Bayern Monachium może zwiększyć rywalizację w linii obrony, sprowadzając do siebie Maxence’a Lacroixa. 25-letni stoper świetnie prezentuje się w barwach Crystal Palace, co nie umyka uwadze europejskich gigantów.

Sytuację francuskiego defensora monitorują również ekipy z Premier League – Chelsea, Liverpool oraz Aston Villa. Tak więc Bawarczycy musieliby pokonać sporą konkurencję, aby dopiąć ewentualny transfer.

Świeżo upieczony reprezentant Francji występuje w barwach drużyny Orłów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park za niespełna 20 milionów euro z Wolfsburga. W obecnym sezonie rozegrał 43 mecze, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika FC Sochaux na około 40 milionów euro.