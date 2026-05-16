PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.05.2026)

Projekt – Perugia: gdzie oglądać?
PGE Projekt Warszawa stanie przed trudnym zadaniem w półfinale Ligi Mistrzów. O awans do wymarzonego finału powalczą z obrońcą tytułu, a zarazem mistrzem Włoch, czyli Sir Sicoma Monini Perugia. W drużynie włoskiego giganta ważną rolę odgrywa Kamil Semeniuk, lecz trzeci zespół bieżącego sezonu PlusLigi z pewnością ma plan, jak powstrzymać reprezentanta Polski i jego kolegów. W drodze do Final Four Ligi Mistrzów stołeczny klub pokonał inny polski zespół – Bogdankę Luk Lublin.
Projekt – Perugia: transmisja w TV
Mecz PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia to pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. Rozpocznie się o godzinie 17:00 w sobotę (16 maja). Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1.
Projekt – Perugia: transmisja online
Final Four Ligi Mistrzów jest dostępne w internecie na specjalnej płatnej platformie Eurovolley TV Champions League. Ponadto mecz Projektu z Perugią można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go z dostępem do sportowych kanałów Polsatu.
Projekt – Perugia: transmisja w STS TV
Transmisja za darmo meczu PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia będzie dostępna w STS TV. Poniżej wyjaśniamy, jak odblokować dostęp do transmisji na żywo.
