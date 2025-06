Bułka odrzucił ofertę giganta. Rośnie zainteresowanie klubu z Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka odrzucił ofertę Galatasaray

Marcin Bułka to bez cienia wątpliwości przyszłość reprezentacji Polski. Bramkarz OGC Nice jest jednym z najlepszych bramkarzy francuskiej Ligue 1, i czyni to drugi sezon z rzędu. Z tego powodu zainteresowanie jego transferem wśród innych, dużo mocniejszych klubów w Europie zdecydowanie wzrasta. Już w ostatnich tygodniach mówiło się o kilku klubach, które mają oko na Polaka.

Teraz z kolei doszło do konkretów. Według informacji przekazanych przez Bena Jacobsa z „GiveMeSport”, Galatasaray Stambuł złożył ofertę za Marcina Bułkę, ale ten zdecydował się ją odrzucić. Bramkarz nie chce bowiem trafić do Turcji. To jednak z kolei powoduje, że coraz bardziej zainteresowana transferem Bułki jest Aston Villa. Jak przekazano, jeden z najlepszych klubów Premier League z tego sezony jest gotowy zapłacić za reprezentanta Polski nawet 12,5 miliona euro. Dla golkipera byłby to zdecydowanie dobry kierunek do gry w kolejnym sezonie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Marcin Bułka w tym sezonie rozegrał dla zespołu OGC Nice w sumie 40 spotkań, w których osiem razy zanotował czyste konto. Do historii ligi francuskiej przejdzie jego występ w meczu z PSG, gdzie wielokrotnie ratował zespół przed przegraną. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego Polaka na 20 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona długo się nie zastanawiała! Ter Stegen otrzymał dwie oferty